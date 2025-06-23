У Зеленського відповіли, чи долетить балістика "Сапсан" до Москви

Єрмак заявив, що справи з ракетою "просуваються дуже добре"

ОТРК "Сапсан" (Ілюстративне фото: Вікіпедія)

На запитання, чи зможе нова українська балістична ракета "Сапсан" долетіти до Москви, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів". Про це чиновник заявив у інтерв'ю британській газеті The Times.

"Справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів", – розповів чиновник.

Єрмак зазначив, що залишив би "бравурність" росіянам, у відповідь на припущення журналіста, що після успіху спецоперації "Павутина" Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території – від Камчатки до Калінінграда.

"Ми справді вміємо дивувати світ. Це не така вже й погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили [результат], ніж щоб я про це говорив. На цьому й зупинимось", – пояснив керівник Офісу президента.