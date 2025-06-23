У Зеленського відповіли, чи долетить балістика "Сапсан" до Москви
На запитання, чи зможе нова українська балістична ракета "Сапсан" долетіти до Москви, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що "ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів". Про це чиновник заявив у інтерв'ю британській газеті The Times.
"Справи просуваються дуже добре. Я думаю, що ми зможемо здивувати наших ворогів ще багато разів", – розповів чиновник.
Єрмак зазначив, що залишив би "бравурність" росіянам, у відповідь на припущення журналіста, що після успіху спецоперації "Павутина" Україна тепер може атакувати кожен сантиметр російської території – від Камчатки до Калінінграда.
"Ми справді вміємо дивувати світ. Це не така вже й погана звичка. Краще, щоб ви щось побачили [результат], ніж щоб я про це говорив. На цьому й зупинимось", – пояснив керівник Офісу президента.
- Вперше про те, що українська балістика "Сапсан" запускається у серійне виробництво, на початку червня повідомив у великому тексті для LIGA.net аналітик Бадрак. Згодом президент Зеленський підтвердив, що ведеться робота над запуском серійного виробництва "Сапсану".
- За даними Бадрака, у травні відбулось успішне бойове випробування цієї ракети – тоді українські захисники знищили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів. Дальність від українського кордону до Москви – понад 400 км, але під час розробки "Сапсану" передбачалося, що його дальність може сягати й 500 км (детальніше тут).