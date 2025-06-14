Українська балістика: Зеленський підтвердив, що йде робота над запуском "Сапсана" у серію

Вперше про це повідомив аналітик Бадрак у статті для LIGA.net

ОТРК "Сапсан" (Ілюстративне фото 2018 року: Вікіпедія)

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що ведеться робота над запуском серійного виробництва української балістичної ракети "Сапсан". Про це глава держави розповів під час зустрічі з журналістами 13 червня, передає портал "Факти ICTV".

"Мені сказали, що можуть бути запитання, тому що з’явилася інформація про "Сапсан". Так ось, ракети "Сапсан" – це не сьогодні, позитивні випробування були набагато раніше. Нині триває розробка можливості масового виробництва балістичної ракети. Коли, як, в якій кількості – я сказати не можу", – повідомив президент.

Напередодні на LIGA.net було опубліковано великий текст про "Сапсан" авторства Валентина Бадрака, директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

Експерт повідомляв, що ця балістична ракета пройшла успішне бойове випробування у травні 2025 року та запускається у серійне виробництво.

Також аналітик розповів, що "Сапсан" під час випробувань у липні 2024 року показав швидкість у 5,2 маха. Якщо порівнювати, ця ракета швидша за американські ATACMS і ближча до російських "Іскандерів".