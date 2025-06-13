Українська балістична ракета "Сапсан" запускається у серію – аналітик Бадрак

У травні ЗСУ за допомогою ракети знищили російський об'єкт на відстані майже 300 км, повідомив експерт

ОТРК "Сапсан" (Ілюстративне фото з 2018 року: Вікіпедія)

Українська балістична ракета "Сапсан" пройшла успішне бойове випробування у травні 2025 року та запускається у серійне виробництво. Про це у великій статті для LIGA.net розповів Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння.

За його даними, у середині травня 2025 року відбулось перше успішне бойове випробування "Сапсану" – українські захисники знищили російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів.

"Відверто кажучи, успіху передувало правильне адміністрування цієї ракетної програми. З липня 2024 року з'явився профільний заступник міністра оборони Анатолій Клочко, який став координатором програми – центр тяжіння перейшов від Мінстратегпрому до Міноборони. Що є логічним, бо саме Міноборони є замовником ракети та веде всі програми профільного військово-технічного співробітництва", – розповів Бадрак.

Експерт зазначив, що зрештою ракетну програму відокремили від усіх інших розробок – у МО з'явилося головне управління супроводження ракетної програми та профільний департамент, котрий відповідає за політику щодо бойових ракет для Збройних Сил.

Аналітик зауважив, що тепер ця ракета запускається в серію – і, як заявляють у Міноборони, для цього немає перешкод, й навіть досягнуто синхронізації дій у роботі оборонного відомства та Мінстратегпрому: "Принаймні, є такі запевнення військових".

Бадрак зауважив, що ця ракета є "великою потужною зброєю" – її боєголовка важить 480 кг (у новій американській балістичній ракеті PrSM для системи HIMARS – усього 91 кг).

"Тож можна передбачати, що Україна вже на шляху до ракетного нарощування, і це важливо не тільки для сьогодення, а й для забезпечення майбутнього держави і нації", – підсумував експерт.