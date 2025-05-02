Зеленський про ракетну програму України: Завдання – максимально прискорити створення балістики

За словами президента, українська далекобійна зброя є "чіткою та ефективною гарантією безпеки" для країни

Володимир Зеленський (Фото: Benjamin Girette / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є "максимальне прискорення" створення балістичного озброєння. Голова держави зробив таку заяву у вечірньому зверненні за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики", – розповів президент.

За словами Зеленського, українська далекобійна зброя є "чіткою та ефективною гарантією безпеки" для країни.

Системам протиповітряної оборони складніше перехопити балістичні ракети, аніж крилаті ракети або дрони, через характеристики такого озброєння (швидкість, траєкторія польоту тощо).

З 2006-го, з перервами на роки, Україна розробляла оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", здатний запускати балістику: у 2023 році в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що це озброєння існує та удосконалюється, а росіяни нехай "відчувають його дію на собі".

У серпні 2024 року Зеленський заявляв, що Україна створила першу балістичну ракету, яка успішно пройшла випробування.

Згодом, у своєму новорічному привітанні, президент заявляв: "[Україна] змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це – наші ракети". Водночас на відео при цьому було показано запуск південнокорейської балістики Hyunmoo-2A.

Офіційних підтверджень, що Україна застосовувала "Сапсан" проти окупантів, поки що немає.