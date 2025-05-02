Зеленський про ракетну програму України: Завдання – максимально прискорити створення балістики
Президент Володимир Зеленський повідомив, що завданням української ракетної програми є "максимальне прискорення" створення балістичного озброєння. Голова держави зробив таку заяву у вечірньому зверненні за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.
"Провів Ставку. Були доповіді про забезпечення наших бригад, про комплектацію підрозділів. А також дуже детально про українську ракетну програму, наші ракетні розробки, виробництва. Завдання – максимально прискорювати створення української балістики", – розповів президент.
За словами Зеленського, українська далекобійна зброя є "чіткою та ефективною гарантією безпеки" для країни.
Системам протиповітряної оборони складніше перехопити балістичні ракети, аніж крилаті ракети або дрони, через характеристики такого озброєння (швидкість, траєкторія польоту тощо).
З 2006-го, з перервами на роки, Україна розробляла оперативно-тактичний комплекс "Сапсан", здатний запускати балістику: у 2023 році в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що це озброєння існує та удосконалюється, а росіяни нехай "відчувають його дію на собі".
У серпні 2024 року Зеленський заявляв, що Україна створила першу балістичну ракету, яка успішно пройшла випробування.
Згодом, у своєму новорічному привітанні, президент заявляв: "[Україна] змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це – наші ракети". Водночас на відео при цьому було показано запуск південнокорейської балістики Hyunmoo-2A.
Офіційних підтверджень, що Україна застосовувала "Сапсан" проти окупантів, поки що немає.
15 березня Зеленський повідомив, що Україна успішно застосувала нову крилату ракету власного виробництва "Довгий Нептун".
- 11 квітня голова Мінстратегпрому Сметанін заявив, що у 2024 році Україна створила нову ракету-дрон "Барс", раніше про неї не повідомлялося.