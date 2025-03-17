Український дрон дальністю 3000 км пройшов випробування – Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що український дрон з дальністю польоту 3000 кілометрів пройшов випробування. Про це голова держави розповів у вечірньому зверненні.
Український лідер провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, найголовнішим питанням якої були безпілотники.
" Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Вдячний розробникам, виробникам", – заявив президент.
За його словами, Україна розриває лінійку далекобійного озброєння, яка може гарантувати її безпеку.
3000 км – це відстань від російсько-українського кордону до Сибіру. Потенційно такий безпілотник зможе вражати цілі у такому радіусі:
Також на Ставці були доповіді щодо застосування українських далекобійних ракет "Довгий Нептун".
"Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами", – зауважив Зеленський.
У травні 2024 року дрон СБУ завдав рекордного за дальністю удару по нафтопереробному заводу росіян у Башкортостані – тоді йшлося про 1500 км.
Того ж місяця безпілотник військової розвідки атакував РЛС дальнього виявлення цілей "Воронеж М" під Орлом на відстані 1800 км від кордону.
- У грудні представник ГУР заявив, що українські безпілотники з дальнім радіусом дії гіпотетично здатні долати відстані до 2000 кілометрів.