Украинский дрон дальностью 3000 км прошел испытание – Зеленский

Потенциально такой беспилотник может долететь до Сибири

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинский дрон с дальностью полета 3000 километров прошел испытания. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

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Украинский лидер провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, главным вопросом которого были беспилотники.

"Все типы дронов, которые нужны. Есть хорошие новости насчет дальнобойных дронов. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытание. Благодарен разработчикам, производителям", – заявил президент.

По его словам, Украина разрывает линейку дальнобойного оружия, которая может обеспечить ее безопасность.

3000 км – это расстояние от российско-украинской границы до Сибири. Потенциально такой беспилотник сможет поражать цели в следующем радиусе:

Карта: Сalcmaps

Также на Ставке были доклады по применению украинских дальнобойных ракет "Долгий Нептун".

"Можно сказать, довольны результатами поражений. Но нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами", – заметил Зеленский.

В мае 2024 года дрон СБУ нанес рекордный по дальности удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян в Башкортостане – тогда речь шла о 1500 км.

В тот же месяц беспилотник военной разведки атаковал РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М" под Орлом на расстоянии 1800 км от границы.

В декабре представитель ГУР заявил, что украинские беспилотники с дальним радиусом действия гипотетически способны преодолевать расстояния до 2000 километров.