Россию атаковали беспилотники: взрывалось в Ейске и полыхало в Астраханской области
В ночь на 17 марта Россию в очередной раз атаковали беспилотники, в частности прилетало по Ейску в Краснодарском крае и Астраханской области. Об этом сообщают российские пропагандисты и губернатор.
Пропагандисты РФ, ссылаясь на местных жителей, поздно вечером 16 марта написали, что беспилотники атакуют Ейск – было около 10 взрывов над городом и в акватории Азовского моря.
Предварительно дроны летели в сторону военного аэродрома. В нескольких районах от звука сработала сигнализация машин, работала противовоздушная оборона.
Губернатор Краснодарского края ничего не написал об атаке. Утром он поздравил с праздником работников жилищно-коммунального хозяйства Кубани.
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что ночью снова была предпринята попытка массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в частности ТЭК.
Рабочие смены заранее эвакуировали.
Начался пожар, но Бабушкин традиционно для российских властей связывает его с "обломками". Один человек госпитализирован.
Вечером 16 марта Минобороны РФ писало о якобы сбитых украинских дронах, однако о Краснодарском крае и Астраханской области речь не шла.
Так, с 20:25 до 22:20 (с 19:25 до 21:30 по Киеву) российская ПВО якобы уничтожила шесть беспилотников: три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Тульской области.
- В ночь на 13 марта дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников россиян в Калужской области.
- В ночь на 14 марта были нанесены удары по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе Краснодарского края, в общем это была уже пятая атака на него.
- В ночь на 15 марта в Волгоградской области дроны, вероятно, атаковали нефтеперерабатывающий завод.