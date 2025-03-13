Дроны ГУР атаковали предприятие по производству дронов под Калугой – источник

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Дроны главного управления разведки поразили замаскированное производство беспилотников россиян в Калужской области. Об этом LIGA.net сообщил источник в разведке.

Отмечается, что атака произошла вечером 12 марта в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. По данным ГУР, враг разместил линии для сборки беспилотников в цехах завода "Калужский газобетон".

Около 21:00 местные жители в соцсетях первыми сообщили о мощных взрывах и пожаре на заводе. Некоторые из них запечатлели пожар на видео и опубликовали в сети.

Фото: источник ГРУ

Пропагандистские паблики сообщали, что на территории области "упали обломки БпЛА" и возник пожар в "зданиях промышленного предприятия".

Фото: источник ГРУ

Из-за атаки дронов в аэропорту Калуги был введен план "Ковер" – отменены все рейсы с 21:00 12 марта до 06:00 13 марта.

Утром 13 марта губернатор Калужской области Владислав Шапша подтвердил ночную атаку дронов и заявил о попадании в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.