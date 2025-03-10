Новокуйбышевский нефтезавод под Самарой атаковали дроны ГУР – источник

На заводе производят топливо для самолетов, которые Россия использовала для атак по Украине

Новокуйбышевский НПЗ (Фото: ресурсы оккупантов)

Атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области ночью 10 марта устроили дроны Главного управления разведки Минобороны. Об этом сообщил LIGA.net собеседник в военной разведке.

Этот завод является одним из основных производителей топлива для самолетов Су-27 и Ту-22М3.

Объект был атакован дронами около 02:00 по местному времени (01:00 по Киеву).

Очевидцы в местных пабликах сообщили, что взрывы были слышны сразу в нескольких районах города. По их словам, на НПЗ не успели завершить монтаж защитных сеток, которые должны обезопасить завод от атак дронов.

Фото: источники в ГУР

Собеседник LIGA.net отметил, что Новокуйбышевский НПЗ – одно из самых мощных нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы НК "Роснефть". Проектная мощность составляет более 8,8 млн тонн нефти в год.

Кроме этого, завод – один из главных производителей горючего для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта, предназначенный для турбореактивных дозвуковых и некоторых сверхзвуковых самолетов типа Су-27 и Ту-22М3.

"Эти самолеты, в частности, применяются для ракетных ударов оккупационной армией России по Украине", – отметил собеседник в разведке.

Этот завод был минимум дважды атакован в марте 2024 года: в ночь на 16 и 23 марта.