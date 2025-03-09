На спиртзаводе, комбинате и НПЗ. В ряде областей России раздавались взрывы – видео

В ночь на 9 марта неизвестные беспилотники атаковали Россию. Взрывы раздавались в не менее четырех областях

НПЗ (иллюстративное фото: ресурс пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда и Минобороны страны-агрессора заявили о массированной дроновой атаке на ряд областей. В частности, удары могли прийтись по заводу, комбинату и нефтеперерабатывающему заводу.

Вечером 8 марта губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе и угрозе атаки БпЛА для Липецка и окрестных районов.

Впоследствии местные ресурсы сообщали о взрывах, местные жители слышали не менее семи взрывов. Россияне сообщали, что целью атаки дронов мог быть Новолипецкий металлургический комбинат. В сети появились кадры взрывов в районе предприятия и в Липецке. Также сообщалось, что после взрывов на комбинате вспыхнул пожар.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что этот комбинат играет немаловажную роль в России в обеспечении промышленного комплекса, в том числе и оборонного сектора.

Также взрывы раздавались в Рязанской области, местные ресурсы сообщали о работе ПВО. Губернатор Петр Малков заявил, что над Рязанью был уничтожен беспилотник, повреждений инфраструктуры, по его словам, нет. В то же время в сети сообщали о взрывах в районе Рязанского нефтеперерабатывающего завода.

Минобороны РФ утверждает, что над Курской областью был сбит один беспилотник.

В Воронежской области под атаку дронов мог попасть спиртзавод в городе Бутурлиновка, о чем сообщают неподтвержденные источники. Пропагандисты РФ также писали о не менее шести взрывах в районе Воронежа.

3 марта 2025 года в российской Уфе в более чем 1300 километрах от Украины вспыхнул нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 4 марта Россия вновь оказалась под атакой беспилотников, в частности, в Сызрани Самарской области нанесен удар по промышленному предприятию.