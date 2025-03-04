Генштаб: Силы обороны поразили в России нефтеперекачивающую инфраструктуру и НПЗ

В Самарской области под атакой оказался нефтеперерабатывающий завод

Сызранский НПЗ (Иллюстративное фото: Wikipedia)

В ночь на 4 марта Силы обороны поразили ряд объектов на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В ночь на вторник Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны нанесли поражение по ряду важных объектов оккупантов.

В Ростовской области РФ поражена нефтеперекачивающая инфраструктура оккупантов, привлеченная в обеспечение российской армии. Зафиксированы мощные взрывы и пожар на территории цели.

Также есть попадания по производственным мощностям Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Противник активно противодействовал средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. На предприятии зафиксирован пожар.

В Генштабе отметили, что есть информация о мощных взрывах в районе Сохрановского линейно-производственного управления магистральных газопроводов в Ростовской области.

Подробная информация о последствиях поражения объектов уточняется.

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