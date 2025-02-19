Центр при СНБО: Сызранский нефтезавод в России остановил работу после атаки дронов – видео

Сызранский НПЗ (Фото: Wikipedia)

В ночь на 19 февраля неизвестные беспилотники атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в России, после чего предприятие остановило работу. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Около 02:00 по местному времени (совпадает с временем по Киеву) губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что беспилотники атаковали Сызранский НПЗ.

"На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет", – написал глава российского региона.

Впоследствии он добавил, что ситуация на предприятии "на контроле". По его словам, последствия атаки якобы устранены, а серьезных повреждений нет.

В местных Telegram-каналах распространяются видео, на которых виден пожар на предприятии. По состоянию на утро НПЗ продолжал гореть, о чем свидетельствуют ролики.

В то же время российский пропагандистский ресурс ASTRA со ссылкой на собственные источники пишет, что НПЗ временно остановил работу.

"Повреждена установка первичной переработки нефти. Беспилотник упал на установку АВТ-6, после чего произошел пожар на площади 30 квадратных метров. Предприятие приостановило работу", – говорится в сообщении.

Информацию о том, что предприятие приостановило работу, подтвердил и Коваленко.

"Сызранский НПЗ уже не работает после атаки", – написал он.

Также Коваленко сообщил, что завод имеет мощность переработки 8,9 млн тонн нефти в год. Его продукция — это также топливо, авиационный керосин и битум. В 2015 году завод полностью перешел на выпуск продукции стандарта Евро-5. Он перерабатывает нефть из Западной Сибири и Самарской области.

Сызрань, прилет по НПЗ pic.twitter.com/oQL44lxwN6 — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) February 19, 2025

Сызрань. Несколько украинских ударных дронов атаковали нефтеперерабатывающий завод pic.twitter.com/8zUj3WUs0A — Ihor Sauss (V)™ (@Victor61139501) February 19, 2025