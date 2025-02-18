Генштаб подтвердил поражение Ильского НПЗ и двух нефтеперекачивающих станций в России

Выведение из строя этих объектов усложнит логистику поставок топлива для агрессора, отметили в Генштабе

НПЗ в России (Фото: ресурс оккупантов)

В понедельник, 17 февраля, Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по стратегическим объектам военной и топливно-энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В результате успешной операции поражен Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ. На объекте зафиксирован масштабный пожар.

Также под удар попали нефтеперекачивающие станции "Кропоткинская" и "Андреаполь", которые обеспечивали транспортировку топлива для нужд оккупационных войск. В результате поражения они выведены из строя, что существенно усложнит логистику поставок топлива для агрессора.

"Силы обороны Украины оставляют за собой право наносить удары по стратегическим объектам, способствующим вооруженной агрессии РФ. Операции по уничтожению энергетической инфраструктуры, поддерживающей незаконную войну России, будут продолжаться", — подчеркнули в Генштабе.