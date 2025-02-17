Минобороны РФ взвыло о 90 "сбитых" БпЛА и ракете "Нептун". Под атакой был Краснодар: видео
В ночь на 17 февраля Россию снова атаковали беспилотники, в частности было громко в Краснодарском крае. Минобороны РФ также заявляет о якобы сбитой ракете "Нептун".
Военное ведомство государства-агрессора насчитало 90 якобы сбитых или перехваченных беспилотников: 38 – над акваторией Азовского моря, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над временно оккупированным Крымом, семь – над Черным морем, по два – над Курской и Ростовской областями и по одному – над Брянской и Белгородской.
Управляемая ракета "Нептун-МД" была якобы уничтожена над акваторией Азовского моря.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондатьев пожаловался на массированную атаку БпЛА по территории региона.
Утверждает, что в результате "падения обломков" в поселке Ильском Северского района повреждены 12 домов – в основном выбиты окна. Пострадала женщина.
Осторожно, в видео есть ненормативная лексика.
- В последнее время Украина регулярно атакует Россию беспилотниками. Под ударом оказываются нефтебазы, заводы и другие военные объекты.
- Краснодарский край недавно уже был под атакой БпЛА. В частности, вечером 13 февраля прилетало по городу Славянск-на-Кубани.