Міноборони РФ заявило про 90 "збитих" БпЛА і ракету "Нептун". Під атакою був Краснодар – відео

Російська влада традиційно стверджує, що нібито все позбивала, а якщо є наслідки на землі, то пояснює це "уламками"

"Нептун" (Фото: Генштаб ЗСУ)

У ніч проти 17 лютого Росію знову атакували безпілотники, зокрема було гучно у Краснодарському краї. Міноборони РФ також заявляє про нібито збиту ракету "Нептун".

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Воєнне відомство держави-агресорки нарахувало 90 нібито збитих або перехоплених безпілотників: 38 – над акваторією Азовського моря, 24 – над територією Краснодарського краю, 15 – над тимчасово окупованим Кримом, сім – над Чорним морем, по два – над Курською і Ростовською областями і по одному – над Брянською і Бєлгородською.

Керовану ракету "Нептун-МД" було нібито знищено над акваторією Азовського моря.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондатьєв поскаржився на масовану атаку БпЛА по території регіону.

Стверджує, що внаслідок "падіння уламків" у селищі Ільському Сіверського району пошкоджено 12 будинків – здебільшого вибито вікна. Постраждала жінка.

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