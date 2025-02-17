Міноборони РФ заявило про 90 "збитих" БпЛА і ракету "Нептун". Під атакою був Краснодар – відео
У ніч проти 17 лютого Росію знову атакували безпілотники, зокрема було гучно у Краснодарському краї. Міноборони РФ також заявляє про нібито збиту ракету "Нептун".
Воєнне відомство держави-агресорки нарахувало 90 нібито збитих або перехоплених безпілотників: 38 – над акваторією Азовського моря, 24 – над територією Краснодарського краю, 15 – над тимчасово окупованим Кримом, сім – над Чорним морем, по два – над Курською і Ростовською областями і по одному – над Брянською і Бєлгородською.
Керовану ракету "Нептун-МД" було нібито знищено над акваторією Азовського моря.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондатьєв поскаржився на масовану атаку БпЛА по території регіону.
Стверджує, що внаслідок "падіння уламків" у селищі Ільському Сіверського району пошкоджено 12 будинків – здебільшого вибито вікна. Постраждала жінка.
Обережно, у відео є ненормативна лексика.
- Останнім часом Україна регулярно атакує Росію безпілотниками. Під ударом опиняються нафтобази, заводи та інші військові об'єкти.
- Краснодарський край нещодавно вже був під атакою БпЛА. Зокрема, ввечері 13 лютого прилітало по місту Слов'янськ-на-Кубані.