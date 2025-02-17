СБУ и Силы спецопераций поразили Ильский НПЗ и нефтяную станцию "Кропоткинская" – источник

Иллюстративное фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ атаковали дронами Ильский нефтеперерабатывающий завод и нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

По его словам, под ударом оказались два важных предприятия, работающих на российский военно-промышленный комплекс.

В районе Ильского НПЗ зафиксировано не менее 20 взрывов - на заводе начался пожар, подтвержденный даже местными властями. На предприятии размещено шесть технологических установок переработки нефти с общей мощностью 6,6 млн тонн в год.

Дроны СБУ уже поражали этот НПЗ в феврале 2024-го - была повреждена установка первичной переработки нефти стоимостью $50 млн, подтвердил собеседник.

Также он подтвердил успешную атаку по нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", крупнейшей в "Каспийском трубопроводном консорциуме" на территории России.

В результате атаки эта НПС остановилась и ее вывели из эксплуатации, пока перекачка нефти идет в обход этой станции, подтвердили в Консорциуме.

"Нефтяные заводы и нефтеперекачивающие станции России являются вполне законными целями. Они не только работают на оборонку России, обеспечивают топливом вражеские войска, но важны для экономики России, которая финансирует войну благодаря нефтяным сверхприбылям. Поэтому визиты дронов на эти объекты будут продолжаться", - подчеркнул собеседник LIGA.net.

Расстояние от линии фронта до Ильского НПЗ – около 350 километров, до НПС "Кропоткинская" – примерно 400 км.

Новость дополняется...