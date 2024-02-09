В российском Краснодарском крае в ночь на 9 февраля был прилет по Ильскому нефтеперерабатывающему заводу. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Оккупанты пишут о прилете беспилотников по предприятию в поселке Ильский на Кубани.

На опубликованных видео можно увидеть сильный пожар на НПЗ.

Также россияне заявляют, что якобы "отразили атаку" 19 беспилотников в Курской, Брянской, Орловской областях, Краснодарском крае и над акваторией Черного моря.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

Читайте также: Спецоперация СБУ. На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв: что известно