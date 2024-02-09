На Кубані вночі безпілотники вдарили по Ільському НПЗ, була серйозна пожежа — відео
У російському Краснодарському краї в ніч на 9 лютого був приліт по Ільському нафтопереробному заводу. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.
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Окупанти пишуть про приліт безпілотників по підприємству у селищі Ільський на Кубані.
На опублікованих відео можна побачити сильну пожежу на НПЗ.
Також росіяни заявляють, що нібито "відбили атаку" 19 безпілотників у Курській, Брянській, Орловській областях, Краснодарському краї та над акваторією Чорного моря.
- 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.
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