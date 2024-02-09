У російському Краснодарському краї в ніч на 9 лютого був приліт по Ільському нафтопереробному заводу. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Окупанти пишуть про приліт безпілотників по підприємству у селищі Ільський на Кубані.

На опублікованих відео можна побачити сильну пожежу на НПЗ.

Також росіяни заявляють, що нібито "відбили атаку" 19 безпілотників у Курській, Брянській, Орловській областях, Краснодарському краї та над акваторією Чорного моря.

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