У російському Краснодарському краї в ніч на 9 лютого був приліт по Ільському нафтопереробному заводу. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

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Окупанти пишуть про приліт безпілотників по підприємству у селищі Ільський на Кубані.

На опублікованих відео можна побачити сильну пожежу на НПЗ.

Також росіяни заявляють, що нібито "відбили атаку" 19 безпілотників у Курській, Брянській, Орловській областях, Краснодарському краї та над акваторією Чорного моря.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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