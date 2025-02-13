В ночь на 13 февраля Россию массированно атаковали беспилотники. В частности, прилетало по Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В 03:20 он написал, что регион подвергся массированному налету БпЛА, работают силы противовоздушной обороны.

Позже он сообщил, что зафиксировано падение "обломков" БпЛА на территории двух частных домовладений.

Также "обломки" упали на территории Липецкой станции аэрации, пострадала сотрудница предприятия.

Однако работа станции аэрации не нарушена, уверяет губернатор.

В ряде районов Липецка было зафиксировано отключение электричества, но потом свет вернули.

Утром Минобороны РФ отчиталось о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках – насчитало 83.

37 БпЛА – над территорией Брянской области, по 12 – над Курской и Липецкой, девять – над Тверской, по три – над Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской, один – над Ростовской.