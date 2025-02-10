"Вот и началось". Россию атаковали беспилотники, прилетело в Краснодар и область – видео

Краснодар (Иллюстративное фото: wikipedia)

В ночь на 10 февраля беспилотники атаковали пять российских регионов и временно оккупированный Крым. В частности, дроны прилетели в Краснодар и область. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Утверждается, что ночью было якобы сбито или перехвачено 15 БпЛА: семь – над территорией Краснодарского края, три – над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области, один – над территорией Белгородской области, один – над территорией Курской области и один – над Крымом.

Мэр Краснодара Евгений Наумов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев традиционно для российских властей отчитываются лишь об "обломках".

Мэр говорит, что российская ПВО якобы сбила дрон над Краснодаром, однако "обломки" повредили жилой комплекс "Центральный".

"Обломки" якобы упали на техническую надстройку на 19-м этаже.

На месте работают специальные службы и полиция, территория, где это произошло, оцеплена.

Российские пропагандисты утверждают, что целью атаки был Афипский нефтеперерабатывающий завод.

Губернатор сообщил, что еще один беспилотник якобы сбили в поселке Афипском Северского района. "Обломки" повредили частный дом.

Осторожно, на видео есть ненормативная лексика.