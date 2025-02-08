Россияне жалуются на дроновые атаки на нефтеперегонные станции в двух регионах

На одном из объектов зафиксированы повреждения, сообщили местные власти

Нефтеперекачивающая станция (Фото: ресурс окупантов)

В ночь на 8 февраля нефтеперегонные станции в двух российских регионах оказались под атакой беспилотников. Об этом сообщили главы областей государства-агрессора.

Так, исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что в Чортковском районе в результате дроновой атаки якобы повреждены административно-бытовые здания предприятия. Он отметил, что были эвакуированы шесть сотрудников.

В то же время пропагандисты Telegram-канала SHOT сообщили, что речь идет о нефтеперегонной станции в пригороде Чортково.

Также ночью раздавались взрывы в Ростове-на-Дону. Об этом писали в социальных сетях. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что противовоздушная оборона якобы отразила атаку на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. По его словам, там якобы упали обломки дрона.

"Пожар не возник, повреждений жилых объектов и пострадавших нет", — утверждает Бочаров.

Минобороны РФ традиционно заявляет лишь о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках – насчитало таких 36.

18 – над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два – над Краснодарским краем.