Россияне жалуются на дроновые атаки на нефтеперегонные станции в двух регионах
В ночь на 8 февраля нефтеперегонные станции в двух российских регионах оказались под атакой беспилотников. Об этом сообщили главы областей государства-агрессора.
Так, исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утверждает, что в Чортковском районе в результате дроновой атаки якобы повреждены административно-бытовые здания предприятия. Он отметил, что были эвакуированы шесть сотрудников.
В то же время пропагандисты Telegram-канала SHOT сообщили, что речь идет о нефтеперегонной станции в пригороде Чортково.
Также ночью раздавались взрывы в Ростове-на-Дону. Об этом писали в социальных сетях. Соответствующее видео публикуют местные Telegram-каналы.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что противовоздушная оборона якобы отразила атаку на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе. По его словам, там якобы упали обломки дрона.
"Пожар не возник, повреждений жилых объектов и пострадавших нет", — утверждает Бочаров.
Минобороны РФ традиционно заявляет лишь о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках – насчитало таких 36.
18 – над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два – над Краснодарским краем.
- 3 февраля 2025 года беспилотники атаковали газоперерабатывающий завод в Астрахани. Всего во время атаки по России насчитали 70 дронов.
- 5 февраля Генштаб сообщил, что Силы обороны поразили нефтеперерабатывающее предприятие на территории Краснодарского края России.