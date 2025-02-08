Росіяни скаржаться на дронові атаки на нафтоперекачувальні станції у двох регіонах

На одному з об'єктів зафіксовано пошкодження, повідомила місцева влада

Нафтоперекачувальна станція (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 8 лютого нафтоперекачувальні станції у двох російських регіонах опинилися під атакою безпілотників. Про це повідомили очільники областей держави-агресорки.

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Так, виконувач обов’язків губернатора Ростовської області Юрій Слюсар стверджує, що у Чортковському районі в результаті дронової атаки нібито пошкоджено адміністративно-побутові будівлі підприємства. Він зазначив, що було евакуйовано шість співробітників.

Водночас пропагандисти Telegram-каналу SHOT повідомили, що йдеться про нафтоперекачувальну станцію в передмісті Чортково.

Також вночі лунали вибухи в Ростові-на-Дону. Про це мешканці писали у соціальних мережах. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив, що протиповітряна оборона нібито відбила атаку на нафтоперекачувальну станцію в Кумилженському районі. За його словами, там нібито впали уламки дрона.

"Пожежі не виникло, пошкоджень житлових об'єктів та постраждалих немає", – стверджує Бочаров.

Міноборони РФ традиційно заявляє лише про нібито збиті й перехоплені безпілотники – нарахувало таких 36.

18 – над Ростовською областю, 11 – над Волгоградською, п’ять – над Бєлгородською та два – над Краснодарським краєм.