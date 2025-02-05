Генштаб підтвердив ураження нафтозаводу у Краснодарському краї Росії

НПЗ в Росії (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 5 лютого Сили оборони уразили нафтопереробне підприємство на території Краснодарського краю Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Служба безпеки України у взаємодії з підрозділами ЗСУ вдарила по підприємству "Албашнєфть".

Цей завод з первинного перероблювання нафти та виробництва нафтопродуктів позиціюється як "міні-НПЗ", залучений до постачання бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", – наголосили в Генштабі.

Крім цього, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", який знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі.

Росіяни скаржилися на атаку дронів на ТОВ "Албашнєфть". Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що протиповітряна оборона нібито змогла відбити її. Однак, за його словами, через падіння уламків на резервуар зайнялася пожежа. Відповідні відео публікують місцеві пабліки.