Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії

Зазначається, що завод посідав шосте місце у десятці найбільших у Росії

Завод ЛУКОЙЛ (Фото: facebook.com / LUKOIL)

Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку по нафтопереробному заводу у Волгоградській області Росії. Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем разом із Головним управлінням розвідки та іншими частинами Сил оборони.

Зазначається, що в ніч проти 31 січня було уражено завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", який входить у десятку найбільших НПЗ Росії. Він також залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.

У Генштабі повідомили, що зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього заводу. Однак результати вогневого ураження уточнюються.

"Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності Збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме", – підкреслили в Генштабі.

Як зазначив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко, НПЗ у Волгоградській області на рік переробляв близько 14 млн тонн нафти. Це шостий за величиною НПЗ у Росії, на ньому виробляли бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.

Його проєктна потужність перероблення становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії.