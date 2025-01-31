Генштаб підтвердив ураження одного з найбільших нафтопереробних заводів Росії
Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив нічну атаку по нафтопереробному заводу у Волгоградській області Росії. Операцію здійснили підрозділи Сил безпілотних систем разом із Головним управлінням розвідки та іншими частинами Сил оборони.
Зазначається, що в ніч проти 31 січня було уражено завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка", який входить у десятку найбільших НПЗ Росії. Він також залучений до забезпечення окупаційної армії РФ.
У Генштабі повідомили, що зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього заводу. Однак результати вогневого ураження уточнюються.
"Бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності Збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме", – підкреслили в Генштабі.
Як зазначив голова Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко, НПЗ у Волгоградській області на рік переробляв близько 14 млн тонн нафти. Це шостий за величиною НПЗ у Росії, на ньому виробляли бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне.
Його проєктна потужність перероблення становить близько 14 млн тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії.
- 19 січня повідомлялося, що в Енгельсі знову уражена ключова нафтобаза, загасити неможливо.
- 27 січня Reuters повідомляв, що Рязанський нафтопереробний завод зупинив роботу після дронових атак.
- 31 січня повідомлялося, що Росія вночі перебувала під масованою атакою дронів. Вибухи чули в сімох областях, Міноборони повідомило про нібито 49 дронів, які вдалося збити чи перехопити.