Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России

Отмечается, что завод занимал шестое место в десятке крупнейших в России

Завод ЛУКОЙЛ (Фото: facebook.com / LUKOIL)

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил ночную атаку на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем вместе с Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.

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Отмечается, что в ночь на 31 января был поражен завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", входящий в десятку крупнейших НПЗ России. Он также занимается обеспечением оккупационной армии РФ.

В Генштабе сообщили, что зафиксированы вспышки и взрывы в районе завода. Однако результаты огневого поражения уточняются.

"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, непосредственно влияющая на способности Вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", – подчеркнули в Генштабе.

Как отметил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, НПЗ в Волгоградской области в год перерабатывал около 14 млн тонн нефти. Это шестой по величине НПЗ в России, на нем производили бензин, дизельное горючее, мазут и авиационное горючее.

Его проектная мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в России.