Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил ночную атаку на нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем вместе с Главным управлением разведки и другими составляющими Сил обороны.
Отмечается, что в ночь на 31 января был поражен завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", входящий в десятку крупнейших НПЗ России. Он также занимается обеспечением оккупационной армии РФ.
В Генштабе сообщили, что зафиксированы вспышки и взрывы в районе завода. Однако результаты огневого поражения уточняются.
"Боевая работа по стратегической инфраструктуре, непосредственно влияющая на способности Вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться", – подчеркнули в Генштабе.
Как отметил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко, НПЗ в Волгоградской области в год перерабатывал около 14 млн тонн нефти. Это шестой по величине НПЗ в России, на нем производили бензин, дизельное горючее, мазут и авиационное горючее.
Его проектная мощность переработки составляет около 14 млн тонн нефти в год, что делает его шестым по величине НПЗ в России.
- 19 января сообщалось, что в Энгельсе снова поражена ключевая нефтебаза, потушить невозможно.
- 27 января Reuters сообщал, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после дроновых атак.
- 31 января сообщалось, что Россия ночью находилась под массированной атакой дронов. Взрывы слышали в семи областях, Минобороны сообщило о якобы 49 дронах, которые удалось сбить или перехватить.