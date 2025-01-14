В Энгельсе снова поражена ключевая нефтебаза, потушить невозможно – Центр при СНБО

В РФ под ударом находились предприятия, где производятся компоненты для вооружений, нефтеперерабатывающие и химические заводы, склады и системы ПВО

Скриншот с видео

14 января произошла массированная атака по России – поражены цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске и Туле. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко в эфире телемарафона.

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Речь идет как о предприятиях, где производятся компоненты для вооружений, так и нефтеперерабатывающие и химические заводы, а также склады.

Кроме этого есть попадание в систему противовоздушной обороны России, отметил Коваленко.

Среди прочего под ударом оказалось предприятие Оргсинтез в Татарстане. По данным должностного лица, на объекте производятся химические соединения, которые используются в изготовлении бронетехники и устойчивых пластмасс для создания вооружений, а также производятся компоненты для взрывчатки, которая в дальнейшем используется для изготовления боеприпасов, в частности артиллерийских снарядов для армии РФ.

Также был поражен НПЗ в Энгельсе, что является ключевой нефтебазой, где хранится авиационное топливо, в частности для нужд базирующейся в городе стратегической авиации РФ, отметил Коваленко.

"Все эти "Тушки", которые совершают боевые вылеты и последующие обстрелы украинской территории – это все запас именно для них", – пояснил он.

По его словам, россияне создавали запас не только ракет на аэродромах стратегической авиации, но и запас топлива для обучающих для боевых вылетов.

После предварительного прилета эта нефтебаза пылала как минимум пять дней, сгорела часть цистерн – и сейчас состоится то сема, убежден чиновник.

Коваленко добавил, что потушить такой пожар невозможно – и топливо должно выгореть.

Также он предположил дальнейшее опрокидывание пламени и на другие цистерны, а значит ущерб можно будет оценить через несколько дней благодаря спутниковым снимкам.

"Это отдельно нужно будет смотреть, но это существенный ущерб для российской логистики, в частности для российской авиации", – подытожил он.

Вечером 13 января россияне заявили об атаке по Брянской области, под ударом находились два предприятия, входящие в военно-промышленный комплекс оккупантов.

Утром 14 января в российском Энгельсе снова произошла атака беспилотников, начался пожар.

Впоследствии россияне заявили о массированной атаке беспилотников в разных областях и введении плана "Ковёр" в аэропортах. Несмотря на многочисленные видео с пожарами и взрывами, в РФ традиционно отчитываются о якобы сбитых дронах.