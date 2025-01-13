Россияне заявили об атаке по Брянской области, под ударом могли оказаться два предприятия, связанных с военно-промышленным комплексом оккупантов.

На опубликованных в соцсетях видео слышны взрывы, видно зарево на земле.

На опубликованных в соцсетях фото виден большой пожар и дым.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Губернатор области Александр Богомаз традиционно для окупантов утверждает, что силам противовоздушной обороны РФ якобы удалось сбить все ракеты.

Среди целей атаки российские ресурсы называют Брянский химический завод и завод Кремний, принадлежащие к российскому военно-промышленному комплексу.

Первый специализируется на производстве пороха, твердотопливных компонентов для ракетного горючего и взрывчатых веществ.

"Он важен для производства артиллерийских боеприпасов и ракет армии РФ. Это предприятие является одним из ключевых элементов российской военной промышленности", – заявил глава Центра противодействия дезиформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

"Кремний" – предприятие, на котором производится микроэлектроника для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", радиолокационных систем и средств радиоэлектронной борьбы, а также российских беспилотников, отметил чиновник. В октябре этот завод уже попадал под атаку беспилотников и приостанавливал свою работу.

Установить точные последствия атаки можно будет позже.