"Сверхважная цель". Украина поразила склад с разведдронами в Ростовской области – источник

Сначала дроны СБУ "перегрузили" противовоздушную оборону оккупантов, а затем по объекту ударили "Нептуном", пояснил собеседник из спецслужбы

Ракета "Нептун" (Фото: Wikipedia)

Служба безопасности Украины и Военно-морские силы ВСУ поразили склад хранения российских дронов-разведчиков в Ростовской области. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в СБУ.

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По его данным, в ночь на 10 января беспилотники спецслужбы и ракета "Нептун" отработали по складу хранения боеприпасов и дронов-разведчиков вблизи села Чалтырь в Ростовской области РФ.

Сначала дроны СБУ "перегрузили" противовоздушную оборону оккупантов, а затем по объекту ударили "Нептуном", пояснил собеседник.

"Всю ночь россияне в соцсетях жаловались на звуки пролетающих дронов, работу российской ПВО и писали о сильном взрыве – прилете "Нептуна". Впоследствии обсуждали многократные взрывы вблизи Чалтыря, свидетельствующие о вторичной детонации боеприпасов", – рассказал собеседник.

Он отметил, что этот склад с разведывательными дронами был "сверхважной целью", поскольку такие дроны корректируют российские удары по украинским городам и линии фронта.

Теперь же таких "птичек" станет меньше в небе Украины, также продолжится работа по военным объектам в российском тылу, подытожил собеседник.

На ресурсах оккупантов публиковались видео с места событий: зафиксирован пролет беспилотника, момент попадания и взрыв, также зафиксирован большой пожар и столб дыма:

Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что в Ростовской и Ленинградской областях России были атакованы замаскированные военные объекты.

Ранее сообщалось о пожаре в городе Гатчина под Санкт-Петербургом и звуках детонации. Ресурсы оккупантов заявили, что пожар якобы произошел на территории завода по производству ацетона.