Украинские "Нептуны" модернизируются, по сравнению с 2022 это "уже разные ракеты" – ВМС
Модификация украинской крылатой ракеты "Нептун" происходит – и это вооружение улучшилось за два года. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами ВСУ, вицеадмирал Алексей Неежпапа в интервью АрмияInform.
"Мы вошли в элитный клуб, который выпускает крылатые ракеты. После того, как мы потопили "Москву", ВМС ВСУ получили даже первенство в этом клубе. Я возглавляю государственную комиссию по приему этих ракет", – рассказал военный.
По словам Неежпапы, фактически все модификации "происходят на его глазах", а ВМС "плодотворно работает и находится на постоянной связи" с Героем Украины Олегом Коростельевым.
Ученый "постоянно придумывает" новые модификации, которые позволят увеличить дальность применения "Нептуна" и улучшат его меткость, рассказал командующий.
"К сожалению, все тайны и новые тактико-технические характеристики не могу раскрыть, ведь это может сыграть на руку врагу, но точно уверяю, что "Нептун" 2022 года и 2024-го – это уже разные ракеты", – заявил вицеадмирал.
- В марте Силы обороны нанесли удар противокорабельной ракетой "Нептун" по российскому кораблю "Константин Ольшанский".
- В мае украинские защитники нанесли удары ракетами "Нептун" по нефтяным терминалам порта "Кавказ" и паромной переправе в Краснодарском крае России.
- В декабре президент Зеленский сообщил, что дальнобойный "Нептун" в скором времени станет ужасающей реальностью для оккупантов.