Умеров: С начала 2024 года Украина изготовила 100 ракет

Встреча с украинскими производителями (Фото: Минобороны)

Украина наращивает производство ракетного вооружения, с начала текущего года было выпущено 100 ракет отечественного производства. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

Глава оборонного ведомства провел встречу с украинскими производителями ракетного вооружения. Они обсудили планы на 2025 год, ключевые направления сотрудничества и развитие отрасли.

Умеров напомнил, что 13 апреля 2022 года украинский ракетный комплекс "Нептун" уничтожил флагман Черноморского флота России – крейсер "Москва". По его словам, это стало историческим моментом и продемонстрировало силу ракетного вооружения Украины.

"Сегодня мы наращиваем производство украинских ракет. Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на более дальних расстояниях", — подчеркнул министр обороны.

Также, по его словам, разрабатываются новые ракеты-дроны, в частности, "Паляниця", которая является примером успешного сотрудничества государства и частного сектора.