Умеров обещает увеличить производство БпЛА, дальнобойного оружия и баллистики в 2025 году

Глава МО заявил, что уже было инвестировано $4 млрд в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируется увеличить финансирование

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

В 2025 году Украина планирует увеличить производство отечественного оружия, в частности дронов, дальнобойных и баллистических ракет. Об этом на форуме DFNC2 заявил министр обороны Рустем Умеров.

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"Мы уже инвестировали $4 млрд в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет – разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", – сказал он.

Министр отметил, что Министерство обороны активно привлекает иностранных партнеров для создания совместных предприятий в сфере обороны. Важной частью этого сотрудничества является подписание долгосрочных контрактов на производство, снабжение и обслуживание оружия, чтобы обеспечить украинскую армию на длительное время.