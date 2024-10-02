Умеров обещает увеличить производство БпЛА, дальнобойного оружия и баллистики в 2025 году
В 2025 году Украина планирует увеличить производство отечественного оружия, в частности дронов, дальнобойных и баллистических ракет. Об этом на форуме DFNC2 заявил министр обороны Рустем Умеров.
"Мы уже инвестировали $4 млрд в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет – разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", – сказал он.
Министр отметил, что Министерство обороны активно привлекает иностранных партнеров для создания совместных предприятий в сфере обороны. Важной частью этого сотрудничества является подписание долгосрочных контрактов на производство, снабжение и обслуживание оружия, чтобы обеспечить украинскую армию на длительное время.
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- Среди прочего дронами украинского производства избивают по объектам на территории РФ. Однако несколько представителей разработчиков отечественных дронов сообщали LIGA.net, что значительное количество комплектования для большинства украинских разработок закупают именно у Китая.