Зеленский отреагировал на ограничения на экспорт дронов: Знаем, что делать

Владимир Зеленский (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Украина знает, как сделать, чтобы ограничения на компоненты для дронов от крупнейших государств-экспортеров не стали критическими для нее, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

"Некоторые крупнейшие государства-экспортеры компонентов для дронов вводят экспортные ограничения. Мы знаем, как сделать, чтобы эти ограничения не стали для нас критическими", – заявил президент.

Других деталей глава государства не сообщил.

Зеленский напрямую не называет государства-экспортеры, но такие ограничения на беспилотники с 1 сентября ввела Китайская народная республика (о решении было объявлено еще 31 июля, но вступило в силу оно с началом осени).

Так, Министерство торговли КНР запретило экспорт гражданских дронов с целью использования в военных целях – наказывать нарушителей будут штрафами в 5-10 объемов оборота экспортера, который подпадает под запрет, но не менее чем на 500 000 юаней (2,8 млн грн).

О том, как запрет Китая может повлиять и на РФ, и на Украину, читайте в большом тексте LIGA.net .

. С апреля 2024 Министерство обороны Украины официально начало закупать китайские DJI Mavic для Вооруженных Сил Украины.

В начале 2024-го глава Минцифры заявил, что в этом году Украина достигнет цели производства миллиона дронов в год. Среди прочего дронами украинского производства бьют по объектам на территории РФ. В то же время, несколько представителей разработчиков отечественных дронов сообщали LIGA.net, что значительное количество комплектования в большинстве украинских разработок закупается именно у Китая.

Читайте также: Китай запретил экспорт дронов. Аналитик Киричевский: Трудно оценить, кто больше пострадает