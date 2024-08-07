Китай запретил экспорт дронов. Аналитик Киричевский: Трудно оценить, кто больше пострадает

Пекин смог добиться эффекта, когда все стороны любых конфликтов в мире зависят от поставок его ресурсов

Mavic (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Военный аналитик Defence Express Иван Киричевский, комментируя запрет Китая на экспорт всех гражданских беспилотников, которые могли бы использоваться в качестве боевых, заявил, что спрогнозировать, кого это больше затронет – Россию или Украину, – пока сложно. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для текста "Россияне разобрали Magura до винтика". Кто лидирует в гонке дронов и при чем здесь Китай.

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Киричевский отметил, что степень глобальной зависимости всего мира от разных технологий военного и двойного назначения из Китая настолько велика, что его нужно отдельно переосмысливать.

"Китай смог добиться эффекта, когда все стороны любых потенциальных конфликтов в мире зависят от поставок его ресурсов", — подчеркнул военный эксперт.

По его словам, качественные европейские компоненты и электроника к средствам поражения очень дорогая вещь. Именно поэтому европейские страны лучше вложат средства в масштабное производство, например, противотанковых ракет, а не БпЛА.

Поэтому пока сложно предсказать, как решение Китая повлияет на гонку беспилотных технологий и кто больше пострадает – Украина или Россия. Ситуация слишком динамичная, отметил аналитик.

"На самом деле степень зависимости от Китая значительно выше, чем принято ожидать. Речь идет не только об электронике, но и о различных спецметаллах и редкоземельных металлах, необходимых для оборонной промышленности. Экспортируемых в Европу транзитом через территорию России", — резюмировал Киричевский.

31 июля Министерство торговли Китая объявило о запрете на экспорт гражданских дронов с целью использования в военных целях.

6 августа Зеленский заявил, что на 2024 год уже законтрактовано украинским производителям миллион беспилотников.

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