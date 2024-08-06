Зеленский: На этот год уже законтрактовано нашим производителям миллион дронов

Зеленский отметил, что в июле украинские военные применили больше дронов, чем оккупанты

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

На 2024 год уже законтрактован украинским производителям миллион беспилотников. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

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"За июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте – по отношению ко всем видам дронов, которые есть у наших подразделений", – заявил глава государства.

Он уточнил, что речь идет как о FPV-дронах, так и о дальнобойных беспилотниках, которые уже влияют на войну стратегически.

"И наше украинское лидерство по дронам может быть тем фактором, который не только приближает справедливое окончание войны, но и сделает Украину поставщиком безопасности для других государств", – отметил Зеленский.

Президент добавил, что 6 августа на Ставке были доклады представителей Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности и Министерства цифровой трансформации по вопросам производства и финансирования дронов.

"На этот год уже законтрактован нашим производителям миллион дронов, и будет всего по итогам года больше. Все детали сейчас мы не разглашаем, но наши способности производить дроны неизменно становятся больше, и мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами – чтобы они вкладывались в наше производство дронов", — подчеркнул Зеленский.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА и артиллерии – в том числе снарядов 155-мм калибра.

25 июля 2024 года Зеленский заявил, что Украина развивает ракетный потенциал, а также готовит шаги по дальнобойным дронам.

31 июля Минстратегпром сообщил, что у Украины есть мощности производить до трех миллионов дронов в год.

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