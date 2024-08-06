Зеленский: На ракетную программу Украины направлены дополнительные средства

Также на Ставке обсуждали ситуацию на фронте с главкомом Сырским и докладывала разведка

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего – решено направить дополнительные средства на украинскую ракетную программу. Глава государства анонсировал "больше ракет".

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Вопросом номер один на Ставке была ситуация на фронте, особенно подробно рассматривались Покровское, Торецкое и Харьковское направления, отметил Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский докладывал по видеосвязи, сейчас он "находится на месте и держит ситуацию под личным контролем", написал президент.

Также докладывали Главное управление разведки и Служба внешней разведки относительно прогнозов развития ситуации и ближайших целей войск захватчиков.

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Вторым вопросом было производство украинских дронов и ракет – обсуждались потребность Сил обороны до конца года и динамика производства.

Об этом докладывали министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", – отметил Зеленский.

Еще один доклад Умерова был относительно насыщения оружием и техникой дополнительных бригад – Украина активно работает в этом направлении с партнерами, подытожил президент.

23 июля после проведения заседания Ставки Зеленский сообщил, что Украина активно работает над ракетной программой, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для ПВО.

3 августа после успешного украинского дронового удара по аэродрому "Морозовск" президент Зеленский заявил: необходимо, чтобы партнеры разрешили наносить дальнобойные удары по РФ .

5 августа Госдеп США сообщил, что после передачи Украине многоцелевых истребителей F-16 позиция государства по ограничению украинских ударов по территории России западным оружием не изменилась. Соединенные Штаты изменяют свою политику в соответствии с ситуацией с безопасностью и потребностями украинских военных, добавил спикер.

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