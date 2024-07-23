Зеленский заявил об активной работе над ракетной программой Украины

Ракета С-300 (Иллюстративное фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого, в том числе, обсуждалась работа над ракетной программой государства. Об этом он сообщил в своих аккаунтах в соцсетях.

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"Ракетная программа. Активно работаем над тем, чтобы уменьшить зависимость от снабжения ракет партнерами, в том числе и для ПВО", – сообщил президент.

На эту тему были доклады главы Минстратегпрома Александра Камышина, первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка, вице-премьера и главы Минцифры Михаила Федорова.

Также на Ставке были доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича – они рассказали об изменениях в оперативной ситуации, прогнозах, дальнейших действиях, комплектации бригад для своевременной ротации.

"Много внимания уделили возможностям наносить удары за линию фронта. Проанализировали эффективность наших дронов разных типов, а также тактики российской армии в отношении беспилотников. Оценили результативность РЭБ и других методов борьбы с БпЛА", – сообщил Зеленский.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА и артиллерии – в частности снарядов 155-мм калибра.

6 января 2024-го Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

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