Зеленський заявив про активну роботу над ракетною програмою України
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорювалась робота над ракетною програмою держави. Про це він повідомив у своїх акаунтах у соцмережах.
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"Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО", – повідомив президент.
На цю тему були доповіді глави Мінстратегпрому Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра і глави Мінцифри Михайла Федорова.
Також на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича – вони розповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектацію бригад для своєчасної ротації.
"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", – повідомив Зеленський.
- На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії –зокрема снарядів 155-мм калібру.
- 6 січня 2024-го Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.
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