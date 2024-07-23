Зеленський заявив про активну роботу над ракетною програмою України

Президент наголосив на важливості зменшення залежності від постачань із боку партнерів

Ракета С-300 (Ілюстративне фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого, зокрема, обговорювалась робота над ракетною програмою держави. Про це він повідомив у своїх акаунтах у соцмережах.

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"Ракетна програма. Активно працюємо над тим, щоб зменшити залежність від постачання ракет партнерами, зокрема й для ППО", – повідомив президент.

На цю тему були доповіді глави Мінстратегпрому Олександра Камишіна, першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, віцепрем’єра і глави Мінцифри Михайла Федорова.

Також на Ставці були доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича – вони розповіли про зміни в оперативній ситуації, прогнози, подальші дії, комплектацію бригад для своєчасної ротації.

"Багато уваги приділили можливостям завдавати ударів за лінію фронту. Проаналізували ефективність наших дронів різних типів, а також тактики російської армії щодо безпілотників. Оцінили результативність РЕБ та інших методів боротьби з БпЛА", – повідомив Зеленський.

На пресконференції за підсумками 2023 року Зеленський заявив, що у 2024-му Україна буде збільшувати виробництво БпЛА та артилерії –зокрема снарядів 155-мм калібру.

6 січня 2024-го Зеленський сказав, що Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ.

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