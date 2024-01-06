Зеленський: Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ
Україна готується до важливих подій на міжнародному рівні наступного тижня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби", – сказав глава держави.
Крім того, за словами Зеленського, триває двостороння робота з партнерами щодо безпекових гарантій, і на нараді сьогодні визначили, який результатів потрібно досягти найближчим часом.
Глава держави також розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.
Зеленський заявив, що пріоритет України – зробити так, щоб Сили оборони у значній частині своїх дій могли базуватися саме на вітчизняному виробництві.
- 19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.
- Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
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