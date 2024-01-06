Зеленський: Україна готує нові лінії співпраці з партнерами щодо дронів і РЕБ

Також триває двостороння робота з партнерами щодо безпекових гарантій і Україна знає, якого результату хоче найближчим часом

Володимир Зеленський (Скриншот)

Україна готується до важливих подій на міжнародному рівні наступного тижня, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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"Готуємо нові лінії співпраці з партнерами, зокрема щодо дронів, щодо посилення наших можливостей у застосуванні дронів та в протидії російським дронам, у посиленні РЕБ – засобів радіоелектронної боротьби", – сказав глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, триває двостороння робота з партнерами щодо безпекових гарантій, і на нараді сьогодні визначили, який результатів потрібно досягти найближчим часом.

Глава держави також розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.

Зеленський заявив, що пріоритет України – зробити так, щоб Сили оборони у значній частині своїх дій могли базуватися саме на вітчизняному виробництві.

19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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