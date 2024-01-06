Зеленский: Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ

Также идет двусторонняя работа с партнерами по гарантиям безопасности и Украина знает, какого результата хочет в ближайшее время

Владимир Зеленский (Скриншот)

Украина готовится к важным событиям на международном уровне на следующей неделе, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

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"Готовим новые линии сотрудничества с партнерами, в частности, по дронам, по усилению наших возможностей в применении дронов и в противодействии российским дронам, в усилении РЭБ – средств радиоэлектронной борьбы", – сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, продолжается двусторонняя работа с партнерами по гарантиям безопасности, и на совещании сегодня определили, каких результатов нужно достичь в ближайшее время.

Глава государства также рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.

Зеленский заявил, что приоритет Украины сделать так, чтобы Силы обороны в значительной части своих действий могли базироваться именно на отечественном производстве.

19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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