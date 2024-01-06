Зеленський: Працюємо, щоб у 2024 році у Сил оборони була переважно українська зброя

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Україна працює над розширенням та збільшенням вітчизняного виробництва зброї, щоб у 2024 році українські військові могли завдавати ним ударів по російських окупантах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

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Глава держави розповів про проведення наради з оборонним блоком уряду, зокрема з Міністерством стратегічної промисловості, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також командами міністерств.

"Ключове – це забезпечення наших воїнів озброєнням і військовою технікою. Стале постачання, стале виробництво із чіткою тенденцією на збільшення нашого виробництва і снарядів, і техніки – в Україні й разом із партнерами", – сказав він.

Зеленський заявив, що пріоритет України – зробити так, щоб Сили оборони у значній частині своїх дій могли базуватися саме на вітчизняному виробництві.

"І щоб ворог це відчував – реальну силу української зброї. Зараз уже формується таке відчуття. Є й багато влучних речей, зроблених саме українською зброєю. І все менше й менше спокійних ночей в окупантів. А має стати нашої, української сили ще в рази більше. І це буде", – резюмував він.

19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

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