Зеленский: Работаем, чтобы в 2024-м у Сил обороны было преимущественно украинское оружие

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Украина работает над расширением и увеличением отечественного производства оружия, чтобы в 2024 году украинские военные могли наносить им удары по российским оккупантам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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Глава государства рассказал о проведении совещания с оборонным блоком правительства, в том числе с Министерством стратегической промышленности, министром обороны Рустемом Умеровым, а также командами министерств.

"Ключевое – это обеспечение наших воинов вооружением и военной техникой. Устойчивое снабжение, устойчивое производство с четкой тенденцией на увеличение нашего производства и снарядов, и техники – в Украине и вместе с партнерами", – сказал он.

Зеленский заявил, что приоритет Украины – сделать так, чтобы Силы обороны в значительной части своих действий могли базироваться именно на отечественном производстве.

"И чтобы враг это чувствовал – реальную силу украинского оружия. Сейчас уже формируется такое ощущение. Есть и много точных вещей, сделанных именно украинским оружием. И все меньше и меньше спокойных ночей у оккупантов. А должно стать нашей, украинской силы еще в разы больше. И это будет", – резюмировал он.

19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

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