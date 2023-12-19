Україна нарощує виробництво дронів через дефіцит снарядів, у нас менше ресурсів — Міноборони

Гаврилюк заявив, що Україна не може зрівнятися з Росією за ресурсами та живою силою, а тому необхідно досягти технологічної переваги

Іван Гаврилюк (Фото: AрмiяInform)

Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк у коментарі ВВС.

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За його словами, одночасно зростає випуск артилерійських боєприпасів майже для всієї номенклатури радянського зразка (калібр 152 мм).

Він зазначив, що Київ сподівається розвинути військову промисловість завдяки спільному виробництву боєприпасів із західними компаніями на українській території.

Гаврилюк сказав, що Україна не може зрівнятися з РФ за ресурсами та живою силою, а тому необхідно досягти технологічної переваги.

Чиновник висловив упевненість, що партнери подолають політичні розбіжності, а допомога Україні буде продовжена на попередньому рівні.

"Країни Євросоюзу направляли свою допомогу не лише блоком, а й на двосторонньому рівні", – заявив заступник міністра.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу слід розпочати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів навесні 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виготовити близько 480 тисяч боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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