Тарнавський: ЗСУ перейшли до оборони на деяких ділянках фронту, нам не вистачає снарядів
Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в коментарі Reuters, що Сили оборони зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів та перейшли до оборони на деяких ділянках фронту через недостатню військову допомогу від західних союзників.

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби", – сказав він.

За словами генерала, брак артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на ситуацію на фронті. Тарнавський каже, що нинішні обсяги недостатні, тому їх перерозподіляють, а поставлені завдання роблять не такими масштабними.

"На деяких ділянках ми перейшли до оборони, а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій", — зазначив він.

Тарнавський додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей.

  • 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
  • 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.
  • 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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