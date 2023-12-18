Тарнавський: ЗСУ перейшли до оборони на деяких ділянках фронту, нам не вистачає снарядів

За словами генерала, брак артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на ситуацію на фронті

Фото: Генштаб ЗСУ

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в коментарі Reuters, що Сили оборони зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів та перейшли до оборони на деяких ділянках фронту через недостатню військову допомогу від західних союзників.

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"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби", – сказав він.

За словами генерала, брак артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на ситуацію на фронті. Тарнавський каже, що нинішні обсяги недостатні, тому їх перерозподіляють, а поставлені завдання роблять не такими масштабними.

"На деяких ділянках ми перейшли до оборони, а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій", — зазначив він.

Тарнавський додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей.

14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.

17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.

6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.

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