Тарнавський: ЗСУ перейшли до оборони на деяких ділянках фронту, нам не вистачає снарядів
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив в коментарі Reuters, що Сили оборони зіткнулися з нестачею артилерійських боєприпасів та перейшли до оборони на деяких ділянках фронту через недостатню військову допомогу від західних союзників.
"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту. Обсяги, які ми маємо сьогодні, не є достатніми для нас сьогодні, враховуючи наші потреби", – сказав він.
За словами генерала, брак артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на ситуацію на фронті. Тарнавський каже, що нинішні обсяги недостатні, тому їх перерозподіляють, а поставлені завдання роблять не такими масштабними.
"На деяких ділянках ми перейшли до оборони, а на деяких продовжуємо наступальні дії — маневром, вогнем і просуванням вперед. І ми готуємо наші резерви для наших подальших широкомасштабних дій", — зазначив він.
Тарнавський додав, що російські війська також стикаються з проблемами з боєприпасами, але не розкрив деталей.
- 14 листопада 2023 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до весни 2024 року.
- 17 листопада президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Європейському Союзу варто почати закуповувати боєприпаси для України у третіх країн, оскільки він не зможе поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року.
- 6 грудня повідомлялося, що країни ЄС змогли виробити близько 480 000 боєприпасів до весни 2024 року для України з обіцяного мільйона.
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