Тарнавський спростував "повне взяття" Мар’їнки росіянами. Але вони накопичують сили для штурмів

Оборона Мар’їнки триває, як і стримування окупантів у районах Новомихайлівки та Красногорівки

Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Інформація про те, що росіяни вже нібито повністю захопили Мар’їнку Донецької області, не відповідає дійсності. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Він зазначив, що на Мар'їнському напрямку триває стримування ворога в районах Новомихайлівки та Красногорівки – протягом доби українськими силами відбито 11 атак.

"В районі Мар'їнки ворог накопичує сили для подальших штурмових дій. Продовжує інформаційні вкиди та провокації про нібито повне взяття цього міста. Оборона Мар'їнки триває", – заявив Тарнавський.

Карта DeepState

11 грудня речник ЗСУ Штупун розповів, що окупанти активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.

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