Розбомблені будинки й розбиті танки РФ: фото Авдіївки після двох місяців запеклих боїв
Фотограф Костянтин Ліберов показав свіжі знімки Авдіївки Донецької області, яку вже протягом понад двох місяців окупанти намагаються оточити.
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На фото – розбомблені вулиці, зруйновані багатоповерхівки, згорілі авто та розбита російська техніка.
Протягом минулої доби українські воїни відбили 51 атаку росіян на Авдіївському напрямку – в районах Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського.
- Минулого тижня речник ЗСУ Штупун повідомив, що під Авдіївкою понад 40 000 росіян. Фіксується багато обморожень, вони часом їдять сніг, але все одно йдуть вперед.
- 11 грудня Штупун розповів, що окупанти активізувались на Авдіївському і Мар'їнському напрямках і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не тільки старої, а й досить сучасної.
- За оцінками Білого дому, за два місяці РФ втратила під Авдіївкою 13 000 вбитими й техніки на шість батальйонів.