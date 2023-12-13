Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев

Оккупанты не оставляют попыток взять в окружение город, сейчас на Авдеевском направлении продолжаются самые ожесточенные бои

Фотo - Сухопутные войска

Фотограф Константин Либеров показал свежие снимки Авдеевки Донецкой области, которую уже более двух месяцев оккупанты пытаются окружить.

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На фото – разбомбленные улицы, разрушенные многоэтажки, сгоревшие автомобили и разбитая российская техника.

Фото – Сухопутные войска

Фото – Сухопутные войска

Фото – Сухопутные войска

Карта DeepState

За прошедшие сутки украинские воины отбили 51 атаку россиян на Авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.