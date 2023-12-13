Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев
Фотограф Константин Либеров показал свежие снимки Авдеевки Донецкой области, которую уже более двух месяцев оккупанты пытаются окружить.
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На фото – разбомбленные улицы, разрушенные многоэтажки, сгоревшие автомобили и разбитая российская техника.
За прошедшие сутки украинские воины отбили 51 атаку россиян на Авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.
- На прошлой неделе спикер ВСУ Штупун сообщил, что под Авдеевкой более 40 000 россиян. Фиксируется много обморожений, они иногда едят снег, но все равно идут вперед.
- 11 декабря Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – уже не только старой, но и достаточно современной.
- По оценкам Белого дома, за два месяца РФ потеряла под Авдеевкой 13 000 убитыми и техники на шесть батальонов.