Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев
Фотo - Сухопутные войска

Фотограф Константин Либеров показал свежие снимки Авдеевки Донецкой области, которую уже более двух месяцев оккупанты пытаются окружить.

На фото – разбомбленные улицы, разрушенные многоэтажки, сгоревшие автомобили и разбитая российская техника.

Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев
Фото – Сухопутные войска
Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев
Фото – Сухопутные войска
Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев
Фото – Сухопутные войска
Разбомбленные дома и разбитые танки РФ: фото Авдеевки после двух месяцев ожесточенных боев
Карта DeepState

За прошедшие сутки украинские воины отбили 51 атаку россиян на Авдеевском направлении – в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного, Тоненького, Первомайского и Невельского.

  • На прошлой неделе спикер ВСУ Штупун сообщил, что под Авдеевкой более 40 000 россиян. Фиксируется много обморожений, они иногда едят снег, но все равно идут вперед.
  • 11 декабря Штупун рассказал, что оккупанты активизировались на Авдеевском и Марьинском направлениях и применяют для своих атак колонны бронетехники – уже не только старой, но и достаточно современной.
  • По оценкам Белого дома, за два месяца РФ потеряла под Авдеевкой 13 000 убитыми и техники на шесть батальонов.
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