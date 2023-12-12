За два місяці РФ втратила під Авдіївкою 13 000 вбитими і техніки на шість батальйонів – США

ЗСУ (Фото: Facebook, Генеральний штаб)

З жовтня 2023 року, від початку активізації наступальних дій росіян на Авдіївському напрямку, ЗСУ знищили понад 13 000 російських солдатів. Про це в коментарі для видання CNN заявила прессекретарка Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.

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"З моменту початку наступу в жовтні, за нашими оцінками, російські військові зазнали понад 13 000 втрат уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка та понад 220 бойових машин – еквівалент шести маневрових батальйонів лише за технікою", – сказала вона.

Вотсон уточнила, що російський диктатор Володимир Путін, як і раніше, прагне завоювати Україну, але спроби наступу Росії не призвели до стратегічного успіху.

За її словами, наразі російська армія розраховує, що "воєнний глухий кут, який може продовжитися всю зиму, може послабити підтримку України Заходом і надасть Росії перевагу, попри втрати та постійний брак навченого персоналу, боєприпасів та обладнання".

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Вона наголосила, що Путін стежить за тим, що відбувається в Конгресі, й потрібно, щоб Конгрес вжив заходів у грудні для того, щоб підтримати Україну у важкий час.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

6 грудня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

5 грудня глава Авдіївської військової адміністрації повідомив, що росіяни намагаються захопити Степове на Авдіївському напрямку, щоб перерізати логістику Сил оборони, зараз населений пункт під контролем ЗСУ. Окупанти жодного разу не увійшли до Авдіївського коксохімічного заводу, продовжують штурмувати у його напрямку, сказав він.

11 грудня представник Таврійського напрямку повідомив, що російські загарбники активізувалися на Авдіївському та Мар'їнському напрямах і застосовують для своїх атак колони бронетехніки – і вже не лише старої, а й досить сучасної.

На сході, за словами представника ЗСУ Фітьо, упродовж листопада росіяни втратили близько 11 000 окупантів, проте РФ не враховує втрати і має можливість підтягувати резерви.

12 грудня повідомлялося, що армія Росії активно застосовує авіацію та скидає керовані авіабомби в районах Авдіївки та Мар'їнки.

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