Зеленський: Путін надихається проблемами у Конгресі США. В 2024 році потрібно зруйнувати агресію РФ

Зеленський заявив, що лише Путін та його оточення надихаються дебатами навколо військової допомоги Україні у Конгресі США

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський сказав, що у 2024 році агресія Росії має руйнуватися. Про це він повідомив під час звернення до Національного університету у Вашингтоні.

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За його словами, дуже важливо, щоб "політика не зрадила солдатів".

"Якщо хтось і надихається невирішеними питаннями в Конгресі США, то це тільки Путін та його хвора команда. Вони бачать, як їхні мрії втілюються, коли бачать відтягування та скандали. Бачать, коли руйнується свобода та підтримка", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що українські діти та онуки мають бути впевнені у безпечному майбутньому.

"Путін не повинен мати права навіть сподіватися подолати свободу. Нам потрібна така сама впевненість зараз. У 2024 році агресія ворога має руйнуватися і ми зробимо це можливим", — заявив глава держави.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Зеленський упевнений, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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