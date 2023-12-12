Зеленский: Путин вдохновляется проблемами в Конгрессе США. В 2024 нужно разрушить агрессию

Зеленский заявил, что только Путин и его окружение вдохновляются дебатами вокруг военной помощи Украине в Конгрессе США

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сказал, что в 2024 году агрессия России должна разрушаться. Об этом он сообщил во время обращения к Национальному университету в Вашингтоне.

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По его словам, исключительно важно, чтобы "политика не предала солдат".

"Если кто-то и вдохновляется нерешенными вопросами в Конгрессе США, то это только Путин и его больная команда. Они видят, как их мечты воплощаются, когда видят оттягивания и скандалы. Видят, когда разрушается свобода и поддержка", — сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские дети и внуки должны быть уверены в безопасном будущем.

"Путин не должен иметь права даже надеятся преодолеть свободу. Нам нужна такая же уверенность сейчас. В 2024 году агрессия врага должна разрушаться и мы сделаем это возможным", — заявил глава государства.

6 декабря 2023 года президент США Байден обратился к Конгрессу с призывом одобрить дополнительное финансирование помощи ВСУ. Он подчеркнул, что Путин пойдет дальше, если не остановить его в Украине – и тогда американские военные будут воевать с российскими.

В Белом доме заявили, что деньги на помощь Украине закончатся до конца 2023 года, если Конгресс США не примет новый пакет.

Зеленский уверен, что Украина поборет паузу в военной помощи от США.

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