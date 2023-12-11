Зеленський про паузу у допомозі від США: Я не засмучений, тому що не програв цю битву
Президент Володимир Зеленський на пресконференції латиноамериканським ЗМІ заявив, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.
Відповідаючи на запитання, чи засмучений він через те, що Сполучені Штати можуть надавати Україні менше допомоги, Зеленський сказав: "Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі".
Він зазначив, що незабаром зустрінеться з американським колегою Джо Байденом, а також з низкою інших офіційних осіб США.
"І ми будемо працювати над тим, щоб побороти цю паузу в допомозі від США Україні. Ми це поборемо і не тільки це. Ми все поборемо", – резюмував глава держави.
Минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів, а після – закінчаться можливості.
- 6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.
- У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.
- Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.
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