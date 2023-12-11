Зеленський про паузу у допомозі від США: Я не засмучений, тому що не програв цю битву

Президент зазначив, що незабаром зустрінеться з американським колегою Джо Байденом, а також з низкою інших офіційних осіб США

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський на пресконференції латиноамериканським ЗМІ заявив, що Україна поборе паузу у військовій допомозі від США.

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Відповідаючи на запитання, чи засмучений він через те, що Сполучені Штати можуть надавати Україні менше допомоги, Зеленський сказав: "Я не засмучений, тому що цю битву я не програв. Ми не ті люди, які перед труднощами опускають руки. Хтось починає панікувати й не вірити у перемогу, тому треба взяти себе в руки і йти далі".

Він зазначив, що незабаром зустрінеться з американським колегою Джо Байденом, а також з низкою інших офіційних осіб США.

"І ми будемо працювати над тим, щоб побороти цю паузу в допомозі від США Україні. Ми це поборемо і не тільки це. Ми все поборемо", – резюмував глава держави.

Минулого тижня координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США можуть гарантувати надання Україні військової підтримки ще на кілька тижнів, а після – закінчаться можливості.

6 грудня 2023 року президент США Байден звернувся до Конгресу із закликом схвалити додаткове фінансування допомоги ЗСУ. Він наголосив, що Путін піде далі, якщо не зупинити його в Україні – і тоді американські військові воюватимуть із російськими.

У Білому домі заявили, що гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця 2023 року, якщо Конгрес США не ухвалить новий пакет.

Спікер Держдепу Міллер заявив, що "ми на дні бочки, коли йдеться про нашу здатність надавати допомогу Україні в галузі безпеки". Однак він упевнений, що Конгрес схвалить новий пакет допомоги, коли його буде винесено на розгляд.

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